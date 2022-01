Covid, oltre 2600 dosi somministrate in accesso libero per chi aveva green pass in scadenza

Liguria. “Sono partite questa mattina le linee dedicate ad accesso diretto per favorire la vaccinazione a chi, tra gli over12, avesse il green pass in scadenza nei successivi 7 giorni: dalle 9 alle 16.45 di oggi gli accessi in questo caso sono stati 2.674. Sono invece più di 750 le dosi di vaccino somministrate ieri nella prima delle quattro serate di apertura degli hub della Sala Chiamata del Porto e di San Benigno, organizzate per favorire la somministrazione della dose booster alla popolazione over12. L’apertura straordinaria si ripeterà domani, giovedì 20 gennaio, sempre alla Sala Chiamata del Porto, a San Benigno, e gli stessi giorni della prossima settimana. Per accedere è indispensabile la prenotazione attraverso il portale regionale”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti, che fa il punto sulla situazione Coronavirus e vaccini nella nostra regione.

