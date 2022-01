Gli sequestrano appartamenti e scooter: udienza a Genova per pregiudicato sanremese

Sanremo. Davanti al tribunale collegiale distrettuale di Genova, presieduto da Massimo Cusatti, si è svolta oggi l’udienza sulla misura di prevenzione nei confronti del sanremese Brunello Moraldo, 65 anni, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti al quale la Guardi di Finanza sequestrò due appartamenti (uno dei quali intestato alla compagna) un box e un motoveicolo, per un valore complessivo di circa 265mila euro.

