Liguria, Linea Condivisa propone legge “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del suolo”

Genova. «Secondo il rapporto ISPRA 2021, i dati del consumo di suolo in Italia sono allarmanti: si procede al ritmo di 50 kmq/anno, pari a oltre 700 campi di calcio. In questo quadro nazionale, la Liguria ha effettivamente rallentato il consumo di nuovo suolo e detiene un’alta percentuale di aree naturali, ma mantiene tristi primati, quali il consumo di suolo nelle zone protette (4,2%) e in aree fragili (4,9%) e l’impermeabilizzazione vicino ai corsi d’acqua, spesso coperti artificialmente (23,5%). Tutto ciò rende gran parte del nostro territorio ad altissimo rischio idrogeologico per frane, smottamenti ed esondazioni, anche quando gli eventi atmosferici sono di media intensità. A questo si aggiunge una conformazione geologica ed un posizionamento geografico che vedono la Liguria esposta a sempre più violente e intense mareggiate» – dice il capogruppo in consiglio regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino.

... » Leggi tutto