Ospedale Cairo, Pasa a Vaccarezza: “Dalla Regione solo promesse sistematicamente disattese”

Cairo Montenotte. “Non ho intenzione di candidarmi ma di lavorare come ho sempre fatto in Cgil. Mi sorprende leggere attraverso un comunicato le parole del consigliere che ritiene che le nostre proposte, e dico nostre come Cgil e non come Andrea Pasa, siano profondamente offensive e fuori luogo. Ciò che ho detto in diretta al presidente Toti alla luce del solo, e non dopo tre giorni come accade oggi con il consigliere, sono proposte e richieste che stanno all’interno del documento condiviso con 19 sindaci, Comitato e Cgil, Cisl e Uil di Savona del 20 ottobre 2020. Ti consiglio di leggerlo“. Così il segretario provinciale Andrea Pasa replica al consigliere regionale di Cambiamo Angelo Vaccarezza.

