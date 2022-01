Ex Ilva, lavoratori in cassa integrazione a Taranto distaccati a Genova. L’Usb: “Inaccettabile”

Genova. Un ‘job posting’ interno per un distacco di sei mesi rivolto a lavoratori che si trovano in cassa integrazione a Taranto e siano disposti a trasferirsi a Genova o a Novi Ligure per un periodo di 6 mesi. E’ quanto ha pubblicato ieri sulla pagina aziendale Acciaierie d’Italia. Non un trasferimento definitivo quindi ma un distacco temporaneo per coprire alcune posizioni, quello di tecnico di manutenzione/produzione a freddo e quella di operatore macchine utensili.

