Galata Museo del Mare, nel weekend visite guidate alla scoperta di Cristoforo Colombo, migrazioni e sommergibile Nazario Sauro

Genova. Al Galata Museo del Mare sabato 22 e domenica 23 gennaio sono in programma appuntamenti durante il giorno in cui i visitatori del Museo potranno approfondire, in compagnia degli operatori dei servizi educativi del Galata Museo del Mare, diverse tematiche: alle 11.30 di sabato la visita guidata è dedicata alla scoperta del Grande Navigatore genovese: chi era e che esperienza aveva Cristoforo Colombo? mentre alle 16.30, a bordo del sottomarino Nazario Sauro, si andrà a caccia dei suoi segreti. Domenica sempre alle 11.30 all’interno del padiglione MeM Memorie e Migrazioni, si intraprenderà virtualmente il viaggio per mare degli emigranti italiani nel secolo scorso. Alle 16.30 i protagonisti saranno i brigantini e marinai: la vita dei marinai a bordo di un brigantino dell’800.

... » Leggi tutto