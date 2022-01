Minacce, il Gruppo Pd in Regione Liguria esprime la propria solidarietà al ministro Orlando

Genova. «Il Gruppo del Partito Democratico in Regione Liguria esprime tutta la sua solidarietà e vicinanza al ministro Andrea Orlando per la lettera di minacce ricevuta. Un gesto intimidatorio assai grave, che condanniamo fermamente, e che è purtroppo un ulteriore elemento di preoccupazione rispetto al clima nel Paese, dove da tempo i rappresentanti delle istituzioni sono oggetto di iniziative simili. Il lavoro del Ministro Orlando non sarà fermato da azioni come queste, da parte nostra assoluto sostegno», così dicono i consiglieri regionale del Gruppo del Partito Democratico in Regione Liguria alla notizia della lettera di minacce ricevuta dal ministro Andrea Orlando.

