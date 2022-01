Peste suina, Cia Liguria: «Avviare azioni di abbattimento mirate dei cinghiali»

Genova. «L’ordinanza della Regione Liguria per contrastare il diffondersi della peste suina risponde ad esigenze di emergenza sanitaria che, se tutte le forze politiche ci avessero ascoltato in questi anni, probabilmente non si sarebbe creata. Il risultato è che si abbattono i maiali sani e lasciamo circolare i cinghiali potenzialmente malati, reali vettori dell’infezione. Occorre avviare invece azioni di abbattimento mirate dei cinghiali» – dichiara Aldo Alberto, presidente di Cia Liguria.

