Peste suina, in corso analisi su sei carcasse trovate in Liguria

Liguria. Sono in corso le analisi sulle sei carcasse di cinghiali ritrovate tra ieri pomeriggio e oggi nei boschi di Campo Ligure e Rossiglione nel corso delle battute organizzate per mappare il territorio della zona rossa, disposta con l’ordinanza dei ministeri della Salute e delle Politiche Agricole. Lo rende noto il vicepresidente e assessore all’Agricoltura e alla Caccia di Regione Liguria Alessandro Piana, a seguito dell’aggiornamento della task force istituita per far fronte all’epidemia di peste suina tra i territori del genovesato e dell’alessandrino.

