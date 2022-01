Trasporto pubblico locale, Paita: «Ritardo Mims su riforma»

Genova. «Oggi, in occasione dell’audizione del ministro Giovannini sullo stato dei trasporti nel quadro dell’emergenza sanitaria, abbiamo purtroppo constatato come non siano ancora disponibili gli elementi sulla riforma del trasporto pubblico locale che doveva essere tra gli obiettivi dei primi mesi dell’anno 2022». Lo dichiara Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera, a proposito dell’audizione del ministro del Mims Enrico Giovannini davanti alla stessa commissione.

... » Leggi tutto