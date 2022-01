Vaccinazione pediatrica in Liguria, Lauro (Lista Toti): «Dal Pd attacchi sconclusionati e ironia fuori luogo»

Genova. «L’esperienza del recente passato non ha insegnato nulla alle opposizioni, e in particolare al capogruppo del Pd Luca Garibaldi, che anche oggi si esibisce in un attacco sconclusionato portando a sostegno delle sue tesi numeri sbagliati e fuorivianti». Così Lilli Lauro, consigliera regionale della Lista Toti, interviene in merito al tema della vaccinazione pediatrica in Liguria.

