Liguria agli ultimi posti per vaccinazione bambini, Toti: “Poche richieste, sensibilizzeremo ancora”

Liguria. “Abbiamo una tiepida domanda da parte delle famiglie con figli, ma non un deficit, per le vaccinazioni pediatriche”. A dirlo, durante il consueto punto stampa sul Covid in Liguria, è il governatore Giovanni Toti che attribuisce alla scarsa risposta delle famiglie la deludente performance della regione che si piazza agli ultimi posti in Italia per quota di popolazione pediatrica vaccinata con almeno una dose.

