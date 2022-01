Quirinale, in piazza la galassia anti Berlusconi: “Serve un presidente che ci renda orgogliosi di essere italiani”

Genova. “Berlusconi non è il mio presidente”. E’ solo uno dei cartelli portati in piazza a Genova nel presidio organizzato oggi pomeriggio davanti alla prefettura per escludere categoricamente che il nuovo presidente della Repubblica sia il Cavaliere. Mentre iniziative di questo tipo prendono forma anche in altre grandi città come Torino e Roma e domani un presidio è atteso anche a Savona.

... » Leggi tutto