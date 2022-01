Covid, Toti: «La Liguria resta in zona gialla»

Genova. «La Liguria resterà in zona gialla la prossima settimana, anche se questa classifica a colori ormai è superata. Prima era indispensabile perché prevedeva provvedimenti per contenere la diffusione del virus. Ora le regole cambiano solo per chi non è vaccinato. Per questo motivo è in corso un negoziato tecnico tra la Conferenza delle Regioni e il governo per arrivare a un cambiamento di quelle regole, ritenute da tutti i governatori ormai pleonastiche». Lo ha detto ieri sera il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti facendo il punto sul Covid e sui vaccini.

