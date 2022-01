Genoa, tornado Blessin: “Ai ragazzi ho solo dato indicazioni per ritrovare la fiducia in loro stessi”

Genova. Il 4-3-3 o 4-2-3-1 sembra essere il modulo ideale per questo Genoa. Dopo la bella prestazione a Milano, ecco che Blessin lo ha riproposto anche nel pareggio casalingo contro l’Udinese. Un punto che, alla luce della situazione di classifica, è decisamente insufficiente, anche perché i friulani sono apparsi davvero poca cosa oggi e mai capaci di mettere in difficoltà la retroguardia genoana. Ci sono però modi e modi per affrontare una partita e il Genoa, forse per la prima volta in campionato, ha avuto l’atteggiamento giusto. Il raddoppio, a volte addirittura tre uomini sull’avversario, quest’anno non si erano mai visti. Una partita giocata con una grinta che sembra aver riconquistato i tifosi.

