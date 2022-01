Genova. Giovedì 27 gennaio a Genova, ore 18, al Club Amici del Cinema (via Carlo Rolando 15) e, ore 21.15, al Nickelodeon (via della Consolazione 5r) il regista Daniele Gaglianone incontrerà il pubblico per parlare del suo nuovo film Il tempo rimasto. Entrambi gli appuntamenti saranno presentati dal critico cinematografico Juri Saitta.

