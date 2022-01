Green pass per i negozi ma non per i supermercati, la rivolta di Confcommercio Genova

Genova. Dal 1 febbraio il governo ha individuato un elenco di attività dove non si potrà accedere se non in possesso di green pass. Chi non ha un green pass rafforzato né il risultato negativo di un tampone, ad esempio, potrà entrare nei supermercati e comprare qualsiasi articolo in vendita. Impossibile invece ritirare la pensione negli uffici postali, visto che gli over 50 sono tra le categorie che hanno l’obbligo vaccinale. Via libera anche nelle farmacie, parafarmacie, sanitari e ottici, per l’acquisto di carburanti, prodotti per animali e per il riscaldamento, per gli uffici giudiziari o di pubblica sicurezza per presentare denunce ma per qualsiasi altra esigenza, compreso l’acquisto di sigarette, libri e giornali servirà almeno il green pass base.

