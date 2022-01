Savona. “Berlusconi? Non esiste”. “Il Cavaliere? Non è adatto”. “Silvio? Non è una via praticabile”. E’ un coro di no quello che arriva dai parlamentari savonesi: l’ex premier, e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi non ha possibilità di diventare il prossimo Presidente della Repubblica.

... » Leggi tutto