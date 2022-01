Sampdoria, ennesima puntata della telenovela Sensi

Genova. La lista dei convocati, per il match con lo Spezia, diramata da Giampaolo, sta lì a dimostrare che l’ultima passata, è stata una settimana buttata al vento, per quanto attiene il calciomercato. Tutto colpa della ‘telenovela’ Sensi, a quanto pare, ben lungi dall’essere ai titoli di coda… Gli ultimi spifferi milanesi lasciano trapelare che il giocatore starebbe insistendo con la dirigenza dell’Inter per farsi, in ogni caso, mandare per questi prossimi sei mesi, a giocare con continuità, cosa che Simone Inzaghi non può garantirgli. E come potrebbe, se in rosa, nel suo ruolo, ha Brozović, Barella, Çalhanoğlu, Vidal, Vecino e Gagliardini? Le stesse voci meneghine, aggiungono che Marotta starebbe per ‘addolcire’ la bocca al suo tecnico, con l’ingaggio di Davide Frattesi del Sassuolo… Da qui, l’ovvio tergiversare della Sampdoria che vuole vederci chiaro, prima di buttarsi su un altro obiettivo… Quindi, aspettiamoci ancora nove giorni di tira e molla, prima di sapere se il suo nome, in febbraio, Sensi lo farà vedere scritto sulle sue spalle ‘in italiano’ su una maglia blucerchiata, oppure su una nerazzurra, ‘in cinese’, come apparso oggi sulle maglie dell’Inter contro il Venezia.

... » Leggi tutto