Treni in Liguria, l’allarme dei sindacati: «A rischio i lavoratori dei ‘carrellini’ ristoro sugli Intercity»

Genova. «A causa della pandemia si è registrata una drastica diminuzione dei viaggiatori a bordo dei treni che, sommata all’insufficienza dei ristori ricevuti, ha portato la cooperativa l’Unibis, gestore in subappalto dei servizi dei carrellini ristoro a bordo dei treni intercity, a preannunciare l’imminente liquidazione senza contestuale ricollocazione dei lavoratori in altre attività. Di conseguenza 16 lavoratori di Genova e 9 di Milano, in assenza di un adeguato intervento da parte di Trenitalia, la committente dei servizi ristoro a bordo treno in tutta Italia, rischiano di essere licenziati nei prossimi mesi. A maggior ragione dopo la decisione di Trenitalia di sostituirli con le macchinette self service, determinazione che si aggiunge alla cancellazione della ristorazione a bordo di una coppia di collegamenti Milano-Ventimiglia per la soppressione dei Thello» – fanno sapere le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Ugl ferrovieri Fast Ferrovie.

