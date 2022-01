Vaccino Covid: in Liguria somministrate oltre 700mila booster, in una settimana 12mila prime dosi

Liguria. “In questa settimana sono state più di 12.049 le prime dosi somministrate mentre le terze dosi sono state 84864. Circa 100 mila vaccini in 7 giorni. Oggi alle 14 abbiamo raggiunto 704.414 dosi booster effettuate che ci porta a raggiungere e superare il 50% dei liguri (over 12) con la dose booster”, così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento della campagna vaccinale in Liguria.

