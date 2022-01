Berlusconi ritira la candidatura al Quirinale e il partito di Toti lo ringrazia: “Gesto generoso”

“L’ufficio di presidenza di Coraggio Italia e il capo delegazione del Senato ringraziano il presidente Silvio Berlusconi per il generoso gesto di ritiro della sua candidatura. Questo gesto apre la possibilità alla coalizione di centrodestra di avviare un ampio confronto, senza soluzioni precostituite, con tutte le forze politiche per raggiungere la più ampia condivisione possibile per individuare il nuovo presidente della Repubblica”. Con questa nota ieri il partito co-fondato da Giovanni Toti ha accolto l’uscita di scena del Cavaliere dalla corsa per il Quirinale.

