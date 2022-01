Castello Doria e antiche mura: approfondimento sulla storia di Oneglia con Egenio Teodori per la rubrica Meraviglie della Riviera

Imperia. In seguito al primo video di approfondimento sulle antiche mura di Oneglia realizzato prendendo spunto dalle ricostruzioni fatte a fine novecento dal geometra Luigi Teodori, siamo stati contattati dal figlio Eugenio che oggi per la rubrica “Meraviglie della Riviera” ci porta alla scoperta di nuove curiosità storiche sulla città fornendoci inoltre alcuni documenti inediti che riportano alla luce un passato ormai scomparso ma non troppo.

