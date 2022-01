Finale, Buttu carica i suoi: “L’anima di questa squadra è strepitosa, oggi una grandissima prestazione”

Celle Ligure. Oggi pomeriggio allo stadio Olmo-Ferro è andata in scena la sfida tra Varazze e Finale. Il match, valido per la diciottesima giornata del Girone A del campionato di Eccellenza, è terminato con un netto 4-0 in favore dei giallorossi. Nonostante le numerose assenze la squadra di mister Buttu è dunque riuscita a vincere e convincere, un risultato che ora permette di guardare alle prossime sfide con fiducia.

... » Leggi tutto