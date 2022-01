Formazione e lavoro, Toti: «Regione Liguria attenta a fornire professionalità richieste dalla aziende»

Genova. «Regione Liguria, grazie ad un sistema integrato tra formazione e politiche del lavoro, è da sempre attenta a fornire le professionalità richieste dalle aziende. Da mesi lavoriamo per accorciare la differenza tra formazione e richiesta di figure professionali, mettendo in campo misure mirate e innovative che coinvolgano, oltre agli enti di formazione, anche le aziende interessate a formare per occupare. In questo senso andrebbe rivisto anche il reddito di cittadinanza. Per accedere al sussidio andrebbe introdotta la frequenza obbligatoria a corsi di formazione e stage aziendali così come bisognerebbe attivare la sospensione dello stesso anche per lavori stagionali. In questo modo si potrebbe venire realmente incontro alle esigenze delle imprese». Così dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sulla discrepanza tra domanda e offerta di alcune figure occupazionali richieste dalle aziende.

... » Leggi tutto