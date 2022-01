Hub vaccinale di Taggia passa al privato, Pd provinciale: «Ringraziamo tutto il personale Asl e i volontari»

Taggia. «Visto il passaggio al privato dell’hub vaccinale di Taggia, il Partito Democratico provinciale desidera innanzitutto ringraziare tutto il personale Asl ed i volontari che per quasi un anno hanno gestito il centro con alta professionalità, abnegazione e cortesia. Chiunque si sia recato in quel centro ha ricevuto un servizio nelle migliori delle condizioni possibili e con un sorriso anche alla fine della giornata, quando la stanchezza avrebbe potuto vincere sulla gentilezza. Ora ci auguriamo che il privato sappia fare altrettanto mettendo in campo personale e mezzi adeguati alla sfida che raccoglie: aumentare il numero di vaccinazioni di 4500 unità a settimana. E ci auguriamo anche che il personale liberato dall’impiego all’hub possa essere proficuamente adibito non solo a unità vaccinali mobili per raggiungere centri isolati e anziani o disabili con difficoltà di movimento, o per incrementare le potenzialità di altri hub vaccinali in provincia, ma anche per rispondere alla richiesta di diagnosi e cura di tante altre patologie che in questi due anni di emergenza sono state trascurate, portando le liste di attesa a numeri inaccettabili, con grave rischio di pregiudizio per la salute dei cittadini imperiesi» – dice il Partito Democratico provinciale.

