Genova. Dopo la morte di Lorenzo Parelli, 18enne rimasto ucciso durante l’ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro in una carpenteria vicino a Udine, il sindacato Usb Scuola invita a “farsi sentire” lunedì mattina al rientro in classe per chiedere l’abolizione dei cosiddetti Pcto.

