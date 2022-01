Masone, biglietto di insulti davanti alla pasticceria Mosto: “Fate schifo, no vax di m…”

Masone. “Fate schifo no vax di m…, vergognatevi infami”. È la scritta comparsa su un foglio lasciato sul marciapiede davanti al bar pasticceria Mosto di Masone, in valle Stura, i cui proprietari sono noti in paese per le posizioni contrarie ai vaccini anti-Covid. Il biglietto sarebbe comparso la notte scorsa e ad avvisare la famiglia, che al momento è in ferie, sono stati questa mattina alcuni clienti di passaggio.

... » Leggi tutto