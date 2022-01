Il Savona, fermo per il turno di riposo, si è visto nuovamente raggiungere in vetta dalla Sampierdarenese, vittoriosa sul campo del fanalino di coda Fegino per 5 a 0. Le reti dei genovesi sono state siglate da Chiarabini (doppietta), Morani, Parodi e Zini.

... » Leggi tutto