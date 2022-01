Sanremo. Questa settimana Pensiamoci fa un salto a Sanremo (non per il Festival, anche se IVG sarà presente come l’anno scorso per seguire ogni giorno notizie e curiosità dell’evento che coinvolge e per molti versi condiziona tutta la regione), ma per un episodio di cronaca giudiziaria che giudichiamo degno di essere registrato.

... » Leggi tutto