Ventimiglia Calcio, i granata si illudono ma perdono ad Albenga

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio di Eccellenza comincia il nuovo anno col piede sbagliato sul difficile campo dell’Albenga. Finisce 3-1 per gli ingauni ma i granata hanno fatto la loro partita, sono andati in vantaggio e avrebbero potuto anche allungare grazie ad un paio di palle gol. Ma è andata così e ora c’è solo da guardare avanti ai tre appuntamenti ravvicinati che potrebbero modificare pesantemente la classifica: in arrivo prima la sfida al Morel col Varazze, poi la trasferta a Cairo e infine il recupero casalingo con l’Arenzano, il tutto entro il 9 febbraio.

