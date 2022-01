Depositi chimici, opposizione e associazioni scrivono al consiglio superiore: “Scartata a priori l’ipotesi nuova diga”

Genova. “La decisione adottata da Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Occidentale nel Comitato di gestione del 15 e del 30 dicembre 2021, di trasferire i depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia, senza alcuna preventiva pianificazione e al di fuori di ogni forma di dibattito pubblico, e in contrasto con gli studi tecnici commissionati dall’AdSP, è pericolosa e nociva per la salute dei cittadini di Sampierdarena e di tutti gli altri quartieri. Risulta inoltre incompatibile con le attuali attività commerciali e logistiche portuali. Il trasferimento prevede poi l’utilizzo di 30 milioni di euro di risorse pubbliche stanziate nell’ambito del Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto, portando al raddoppio del volume dei depositi e alla triplicazione dell’area occupata, che risulta contigua al tessuto urbano di Sampierdarena e rientra nella zona d’influenza del vincolo del cono aereo a tutela del rischio aeroportuale”.

