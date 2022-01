Droni per la consegna dei defibrillatori, l’idea dei ‘Visionari’ per salvare gli infartati

Genova. Ogni anno in Italia 150mila persone sono colpite da infarto: di queste 25mila muoiono prima di arrivare in ospedale a causa dei ritardi nelle operazioni di soccorso. In Liguria la prima causa di morte tra i cittadini residenti, secondo le più recenti statistiche, è rappresentata proprio da infarti e malattie cardiovascolari. Vite che potrebbero essere salvate se solo si riuscisse a prestare loro le cure necessarie in tempi rapidi. Una “strage” che secondo ‘Visionari no profit’ – associazione per la promozione e la divulgazione di scienza e tecnologia – si potrebbe evitare ricorrendo alle possibilità offerte dalla moderna tecnologia.

