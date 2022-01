Fai partecipare la tua azienda a fiere ed eventi grazie ad un contributo fino a 150.000€

Se l’obiettivo principale del tuo 2022 è quello di far conoscere a tutti i tuoi prodotti o il tuo servizio, allora sei sull’articolo giusto.

Perché?

Scopriamo insieme il bando perfetto per promuovere la tua azienda!

Con scadenza il 31 maggio 2022, verranno erogati fino a 150.000€ per partecipare a fiere ed eventi, in Italia e a livello internazionale, a ciascuna realtà imprenditoriale che deciderà di fare domanda per l’ottenimento dei fondi.

Se fai parte di questi beneficiari, ti interesserà sapere che potrai utilizzare il contributo per acquistare uno stand all’interno della fiera, materiali informativi relativi ai tuoi prodotti o al tuo servizio, gadget da regalare e consulenze da parte di esperti in Event Developer.

Tutto questo con uno scopo: portare il tuo lavoro oltre i confini dell’ufficio.

