Ventimiglia. E’ stato ribassato del 10 per cento il prezzo a base d’asta per la vendita dell’ex scuola di Trucco a Ventimiglia. Dopo un primo tentativo, andato deserto, l’immobile appartenente alla Civitas S.r.l., in liquidazione, è fissato ora a 223.996,50 euro.

