Casa Sanremo e Save the Children insieme per sostenere i minori nelle aree più disagiate del mondo

Sanremo. Nel quindicesimo anniversario della sua creazione, Casa Sanremo affianca Save the Children, l’organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, per sostenere i minori nei contesti più difficili del mondo. Quest’anno, infatti, nella consueta cornice fatta di ospiti, eventi e nuovi format, si inserisce la partnership siglata tra la Casa del Festival e Save the Children, che consentirà di dedicare un’attenzione ai più piccoli nelle aree maggiormente disagiate per sensibilizzare il pubblico e raccogliere fondi a sostegno della campagna ‘Emergenza Bambini’, per dare cibo, scuola e protezione a milioni di bambine e bambini nel mondo.

