Genova. L’Atalanta saluta Roberto Piccoli e lo cede in prestito al Genoa, che lo accoglie a braccia aperte, fino al termine della stagione, dove potrà trovare più spazio nel progetto di Blessin rispetto a quello esiguo avuto finora con Gasperini. È stato lo stesso attaccante, nazionale Under 21, a chiedere di essere ceduto, proprio per la voglia di giocare e dimostrare quanto vale.

