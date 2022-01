Piano territoriale regionale, Lista Toti Liguria: «Mira a creare lavoro, crescita e sviluppo»

Genova. «Sembrava strano che qualcuno di nostra conoscenza non fosse ancora intervenuto per ricordarci quanto sia facile amministrare una regione ‘con i se e con i ma’, aiutandosi di tanto in tanto con una bacchetta magica. – dichiara il gruppo consiliare in Regione della Lista Toti Liguria – E infatti, puntualmente, in occasione della presentazione del nuovo Piano territoriale regionale, non sono mancate le bizzarre osservazioni del candidato presidente meno votato della storia, stiamo parlando, ovviamente, di Ferruccio Sansa».

