Genova. Uno spazio per la storia di Piero Parodi, icona della musica dialettale genovese, scomparso il 21 gennaio a 86 anni, si potrà trovare all’interno della Casa dei Cantautori, il progetto voluto dalla Regione per raccontare la “scuola genovese” e che sorgerà nell’ex abbazia di San Giuliano, in corso Italia.

