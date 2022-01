Quirinale, Toti ha votato al secondo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica

Roma. Il presidente della Regione Giovanni Toti ha votato al secondo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica. «Occorre un patto per garantire continuità di governo in un momento difficile come l’attuale che ci consenta di uscire dall’emergenza della pandemia, salvaguardare la sanità, la scuola e rilanciare economia e lavoro per dimostrare che siamo un grande Paese» ha sottolineato il presidente Toti.

... » Leggi tutto