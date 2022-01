Vaccinazione per gli studenti nelle scuole: l’iniziativa di Asl3 parte dalle valli genovesi

Genova. Il team del Nucleo Salute Scuola Asl3 porta da lunedì 31 gennaio le vaccinazioni 5-11 anni nelle scuole delle valli genovesi. E’ questa la nuova proposta dell’Azienda Sanitaria genovese, progetto pilota in Liguria, per facilitare l’attività di vaccinazione in età pediatrica a fronte del continuo aumento di contagi in questa fascia. Non saranno quindi i bambini accompagnati dalle famiglie a doversi recare negli hub vaccinali cittadini ma sarà Asl3 a raggiungerli in un ambiente famigliare e situato nel territorio di vita, rendendo così l’azione vaccinale ancora più vicina alle esigenze della persona.

