Accordo con “Albenga tavola gourmet”: la Zucca di Rocchetta di Cengio nella gastronomia d’eccellenza

Cengio. È stato concluso in questi giorni l’accordo che prevede una fornitura della Zucca di Rocchetta di Cengio all’azienda “Albenga in Tavola gourmet” per la preparazione di piatti pronti di grande raffinatezza, qualità e genuinità. Nei prossimi giorni nel laboratorio situato nella piana di Albenga sarà avviata la produzione di torte salate, risotti, lasagne e vellutate realizzati con la cucurbita promossa e coltivata nella Valle Bormida.

