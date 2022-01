Beata incoscienza?

“Il libero arbitrio è un’illusione nello stesso senso in cui il colore è un’illusione. Gli atomi non sono colorati, ma quando gli organismi multicellulari dotati della capacità di riconoscere il colore osservano aggregazioni di atomi, li percepiscono come colorati. È un’illusione molto utile” si tratta di una estrapolazione da un’intervista al filosofo statunitense Daniel Dennett, personaggio segnato da una giovinezza particolare; figlio di un agente segreto presso i servizi strategici nel corso della seconda guerra mondiale visse la tragedia della morte del padre in un incidente aereo ancora inspiegato. Chi più di lui sarebbe autorizzato a concepire il villaggio globale come il luogo perfetto per la realizzazione di un sistema complottista, dell’incubo orwelliano del grande fratello, di una intelligenza occulta che usa gli individui come marionette in una sorta di Matrix? Forse la sua affermazione, che sembra cancellare l’opzione del libero arbitrio tra quelle peculiari dell’uomo, sta a significare proprio questa convinzione? Al contrario: ne è riprova, infatti, la sua strategia didattica tesa a coltivare il senso critico nei suoi studenti, uno spiccata disponibilità all’umorismo, la convinzione che l’area della scelta consapevole sia coltivabile ed ampliabile solo dopo aver acquisito fondata conoscenza di quanto sia limitata e vulnerabile.

