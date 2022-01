Liguria, patto per il lavoro nel Turismo: bando a marzo

Genova. Si è svolto oggi in Regione un tavolo tecnico tra l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino e i rappresentanti regionali e provinciali di Assohotel, Federalberghi e Confindustria albergatori. L’assessore ha annunciato ai presenti che il Patto per il Lavoro nel Turismo, che nel 2021 ha avuto richieste per ben 21 milioni di euro, sarà riproposto anche nel 2022. “Verrà emanato nel mese di marzo con qualche modifica rispetto a quello dello scorso anno – ha dichiarato Berrino – Al centro ci saranno le esigenze delle strutture ricettive, con i rappresentanti delle quali, unitamente alle OO.SS. di categoria, nelle prossime settimane si studierà come strutturarlo e come rimodulare i mesi necessari per i bonus che sicuramente saranno maggiori dei 4 mesi dell’edizione 2021. Per quel che riguarda il 2021 posso dire che Filse ha iniziato il saldo di chi ha fatto la richiesta nelle prime giornate”.

