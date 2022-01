Quarantene e tamponi nelle scuole, la Lista Toti risponde a Pd e Lista Sansa

Genova. “Parlare di argomenti che si conoscono solo superficialmente, fornire soluzioni semplici a problemi complessi e, ciliegina sulla torta, uno strisciante sciacallaggio politico. Sono gli ingredienti che l’opposizione in Consiglio Regionale cucina con sapienza ogni giorno, anche oggi, discettando sulle quarantene nelle scuole e sui tamponi gratuiti per gli studenti”: così in una nota i consiglieri regionali della Lista Toti rispondono alle polemiche di Partito Democratico e Lista Sansa.

