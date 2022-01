Caro-energia, CNA Imperia: «La drammatica impennata delle bollette impatta sul 95% delle imprese»

Imperia. «L’enorme rincaro delle bollette nell’ultima parte dell’anno ha fatto schizzare di oltre il 30% la spesa nella media del 2021 rispetto al 2019 per i settori delle costruzioni e dei trasporti, soltanto la filiera del turismo mostra un incremento inferiore al 20%. Per l’anno in corso le prospettive sono di nuovi vistosi rincari considerando che i prezzi del primo trimestre mostrano un balzo del 112% rispetto allo stesso periodo del 2019». È quanto emerge da un‘indagine realizzata dal Centro Studi della CNA presso circa 2.500 imprese, un campione rappresentativo della realtà produttiva dell’artigianato e della piccola impresa su tutto il territorio italiano. E la fotografia non si discosta dalla situazione del nostro territorio.

... » Leggi tutto