Covid, Garibaldi (PD): “Liguria nel caos, positivi in aumento. Dati in controtendenza rispetto al resto del Paese”

Liguria. “Mentre il presidente della Regione, nonché assessore alla sanità, parla solo di modifica delle restrizioni e del tracciamento, come se la normalità fosse dietro l’angolo, la realtà in Liguria è un’altra: il numero dei positivi è in risalita, in controtendenza rispetto al resto del Paese, registrando un 2,3% in più rispetto ai sette giorni precedenti, mentre la media nazionale registra una diminuzione del 3,7%”. A dirlo è il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno in Regione Liguria Luca Garibaldi, rifacendosi ai dati della Fondazione Gimbe.

