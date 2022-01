Covid, Garibaldi (Pd): «Liguria nel caos, positivi in aumento»

Genova. «Mentre il presidente della Regione, nonché assessore alla Sanità, parla solo di modifica delle restrizioni e del tracciamento, come se la normalità fosse dietro l’angolo, la realtà in Liguria è un’altra: il numero dei positivi è in risalita, in controtendenza rispetto al resto del Paese, registrando un 2,3% in più rispetto ai sette giorni precedenti, mentre la media nazionale registra una diminuzione del 3,7% (dati Fondazione Gimbe); il monitoraggio dell’epidemia è completamente saltato, al punto che lo stesso Istituto Superiore di Sanità ritiene la Liguria tra le Regioni “non valutabili” e con un indice Rt non attendibile. Come se non bastasse, le persone positive all’autotest fatto a domicilio si spostano per andare a fare il tampone in farmacia e certificare l’inizio della malattia, provocando la rivolta delle farmacie che chiedono che questa pratica cessi subito, mentre la scuola fa i conti con la Dad e il flop dei tamponi gratis per gli studenti. Uno scenario per nulla rassicurante, molto diverso da quello che Toti e la sua Giunta vogliono farci credere», lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno in Regione Liguria Luca Garibaldi alla luce dei dati degli ultimi giorni.

... » Leggi tutto