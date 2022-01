Festival di Musica Barocca, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo si esibisce nell’antico ex Oratorio di S. Brigida

Sanremo. Sabato 29 gennaio alle 17.30, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo suonerà nel cuore di Sanremo, in quella parte della “città dei fiori e della musica” che a volte viene dimenticata. Eppure a due passi dall’Ariston, la “città vecchia” è lì: un labirinto di vicoli, scalinate, archi, che si diramano ad anelli concentrici dalla sommità della collina. Per quelli che la amano è semplicemente “La Pigna” perché le sue vie ricordano le squame di una pigna. Un luogo fortificato dove si poteva trovare riparo contro i Saraceni che, a partire dal IX secolo d.C. avevano intensificato gli attacchi alla cittadina costiera. Oggi, in questo luogo tranquillo, al riparo dal “traffico”, si incontrano individui di origini, religioni e culture diverse, trovano casa nomadi digitali, smart worker e artisti, nascono botteghe artigiane, realtà associative, manifestazioni culturali e progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana. Un luogo da scoprire o riscoprire, da amare e tutelare. Un luogo nel luogo, fuori dal tempo.

