Pnrr, Rixi (Lega): «Altri 905 milioni per rigenerazione urbana, vittoria per comuni liguri»

Genova. «Grazie all’intenso lavoro dei parlamentari della Lega verranno stanziati dal Governo altri 905 milioni di euro per il periodo 2022-2026. Risorse destinate a rafforzare gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana – già varati col Pnrr – contro emarginazione e degrado sociale. Il governo rimedia così a una scelta miope e ingiustificata che ha portato a una distribuzione delle risorse che in un primo momento aveva penalizzato i comuni del nord e della Liguria con l’applicazione dell’indice ‘di vulnerabilità’ basato sul reddito pro capite. Una risposta di buonsenso per migliorare la qualità di vita nelle nostre città».

